داليا البحيري تحتفل بالسنة الجديدة بـ«البيجاما» مع أسرتها.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
احتفلت الفنانة المصرية داليا البحيري بالعام الجديد في جو عائلي بالمنزل.
داليا شاركت جمهورها في صورة لها برفقة زوجها وابنتها قسمت فريد المرشدي، وابنة زوجها، من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».
داليا ظهرت وهي ترتدي البيجاما، وكذلك اسرتها، وتمنت لها ولأسرتها، ولكل المصريين والجمهور عاما جديدا سعيدا.
الفنانة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور والفنانين الذين تمنوا لها عاما سعيدا برفقة أسرتها.
داليا تزوجت من رجل الأعمال حسن سامي منذ سنوات، وتعيش معه حياة زوجية مستقرة، وسبق للفنانة الزواج من فريد المرشدي، والد ابنتها قسمت، والذي انفصلت عنه قبل وفاته.
وداليا البحيري من مواليد يوم 15 أكتوبر عام 1970، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 49 عام.
وكانت داليا البحيري قد حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 1990، كما حازت على المركز السابع والعشرون في مسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت في لوس أنجلوس في نفس العام.
داليا حاصلة على بكالوريوس من «كلية السياحة والفنادق» حيث عملت كمرشدة سياحية، ثم كمقدمة برامج علي القناة الفضائية المصرية وكعارضة أزياء، ثم اتجهت لمجال التمثيل عام 2000 من خلال فيلم “علشان ربنا يحبك».
الفنانة المصرية تقوم حاليا بتصوير مشاهدها في مسلسل «فلانتينو»، والذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام، ويخرجه رامي إمام، ويتم عرضه في شهر رمضان القادم.
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