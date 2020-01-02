محمد عبده يُبدع ليلة رأس السنة بموسم الرياض.. ويبكي بسبب ابنته.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان السعودي محمد عبده حفلة غنائية كبيرة ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، وذلك احتفالا بليلة رأس السنة بمنطقة الرياض بوليفارد.

فنان العرب أشعل الحفل بباقة من أشهر أغانيه، والتي حققت نجاحا كبيرا خلال مشواره الفني، بدأها بـ ”ماهو عادي، يا أعذب الحب، عذروب، نسيم الجنوبي”.

الفنان السعودي تأثر خلال الحفل برسالة صوتية تلقاها من أبنائه، والتي تمت إذاعتها أمام الجمهور خلال الحفل، حيث تحدثت ابنته “نورة” عن والدها كأب، بالإضافة إلى حديثها عن مشواره الفني ، كما تحدث أبنائه الصغار خلال المقطع الصوتي.

فنان العرب محمد عبده دخل في نوبة بكاء على المسرح أمام الجمهور، متأثرا بهذه المفاجأة، حيث أسعدته كثيرا، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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والحفل بدأ في تمام الساعة العاشرة مساء، واستمر لأكثر من 5 ساعات، وبحضور الكثير من الشخصيات الثقافية والإعلامية، والحفل من تنظيم وإشراف الهيئة العامة للترفيه.

يذكر أن فنان العرب محمد عبده لديه 10 أبناء، حيث لديه 7 أبناء من زوجته الأولى هم: “نورة، وود، وريم، وهيفاء، وعبد الرحمن، وبدر، ودلال”، و3 أبناء من زوجته الثانية وهم: “خالد، وعالية، والعنود”.

وكان محمد عبده، قد بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره “الأماكن” و”مذهلة” و”رماد المصابيح” و”القرار” و”ضى عينى” و”يا دارنا” و”شبه الريح” و”بنت النور”، وغيرها.