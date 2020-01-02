وفاة سيد ميد أشهر مصممى خدع أفلام الخيال العلمى الأمريكية

الخميس 2 يناير 2020

أعلنت وسائل الإعلام العالمية، وفاة مصمم الخدع السينمائية الشهير سيد ميد، عن عمر ناهز الـ86 عاما، وذلك بعد إصابته بسرطان الغدد اللمفاوية، بحسب CNN .



عمل سيد فى أفلام للخيال العلمى الأمريكية مثل "إليينز" و"ترون" و"ستار تريك: ذى موشن بيكتشر"، وغيرها من الأفلام.

لم ينع سيد المتخصصين فى صناعة السينما فحسب، بل أيضا شخصيات معروفة فى مجال صناعة السيارات من بينهم إيلون ماسك، مؤسس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، الذى قال عبر حسابه بموقع "تويتر": "أرقد بسلام سيد ميد، فنك سيستمر".

سيد ميد أضفى في فيلم "بلايد رانر" (1982) الشهير من إخراج ريدلي سكوت أجواء خاصة قاتمة حفرت في الذاكرة.

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الفيلم تدور أحداثه فى لوس أنجلوس خلال 2019 فى مدينة فاسدة ويؤدى فيه هاريسون فورد دور شرطى سابق يستعان بخدماته لقتل روبوتات منشقة.

ومن الأفلام التي شارك بها سيد ميد مؤخرا، "ميشن إمبسبل 3" و"إليزيوم" والجزء الثاني من "بلايد رانر 2049" في 2017.

عمل سيد فى التصميم الصناعى في قطاع السيارات والإلكترونيات، وعمل لحساب "فورد" و"كرايسلر" و"سوني" و"فيليبس" قبل الانتقال إلى الأفلام.

تم تكريم ميد وعمله من قبل جمعية المؤثرات البصرية فى عام 2015. وكان من المقرر أن يحصل على جائزة وليام كاميرون منيزيس في حفل أقيم في فبراير.