حكيم يشعل سماء القاهرة ويحقق إنجازا غنائيا في رأس السنة

الخميس 2 يناير 2020

ليلة حب جمعت حكيم بجمهوره من مختلف الأعمار فى ثلاث حفلات ليصبح الأكثر تواجدا بين النجوم العرب فى هذه الليلة، كما هو المعتاد كل عام، وهذا إنجاز لم يستطع غيره تحقيقه، ليواصل التألق والإبداع الفني مع كل محبيه، الجمهور تفاعل معه وظل يغني ويرقص على أغنياته حتى الساعات الأولى من الصباح ووصفوا هذه الليلة بـ " ليلة بمبي" نظرا لحالة الانسجام الذي كانت بينهم وبين حكيم، وهي احدي أغنيات ألبومه الجديد التي يرددها النجوم والجمهور في كل وسائل التواصل الاجتماعي والأفراح والمواصلات العامة لأنها تعبر عن الفرحة والسعادة والبهجة.

