جلطة قلبية تُدخل الفنان الكويتي داوود حسين المستشفى.. وهذه حالته الآن

متابعة بتجــــــــرد: تعرّض الفنان الكويتي داوود حسين لجلطة قلبية، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية.

من جهتها، كتبت الإعلامية والناقدة الكويتية مي العيدان على حسابها في “تويتر”: ” الف سلامه على الفنان الكبير داوود حسين حيث يرقد بمستشفى مبارك بعد تعرضه لازمه صحيه. . الله يقومك بسلامه ويرجعك بيتك بكامل صحتك”.

وعّلم أن الفنان داوود حسين أجرى عملية قسطرة وهو الآن بخير.