متابعة بتجــــــــرد: تعرّض الفنان الكويتي داوود حسين لجلطة قلبية، حسبما أفادت وسائل إعلام كويتية.
من جهتها، كتبت الإعلامية والناقدة الكويتية مي العيدان على حسابها في “تويتر”: ” الف سلامه على الفنان الكبير داوود حسين حيث يرقد بمستشفى مبارك بعد تعرضه لازمه صحيه. . الله يقومك بسلامه ويرجعك بيتك بكامل صحتك”.
وعّلم أن الفنان داوود حسين أجرى عملية قسطرة وهو الآن بخير.
كانت هذه تفاصيل خبر جلطة قلبية تُدخل الفنان الكويتي داوود حسين المستشفى.. وهذه حالته الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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