مليكة تحصد المليون الأول بـ أغنية "عد الجمايل" عقب طرحها بيوم واحد

نجحت أغنية "عد الجمايل" للمطربة مليكة في حصد أول مليون مشاهدة لها علي موقع يوتيوب ، وذلك عقب طرحها بيوم واحد فقط، حيث تم طرحها تزامنًا مع إحتفالات رأس السنة الجديدة . الاغنية من كلمات الشاعر هانى عبدالكريم وألحان مدين وتوزيع طارق عبد الجابر، وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بها تحت إدارة المخرج اللبناني سليم الترك فى أوروبا، واعتمد الترك فى تصوير الفيديو كليب على تقنية " one shot " وهى المرة الأولى التى تقدم تلك التقنية فى عالم الفيديو كليب بعد تطبيقها فى عدد من الإعلانات لكبرى الشركات العالمية.

وتعتمد فكرة الكليب على تصويره بالكامل بكاميرا متحركة لا تتوقف طوال أحداث الكليب. وتعد الاغنية إحدى أغنيات ألبوم مليكة الجديد الذى يحمل نفس الاسم و انتهت من تسجيل كافة أغنياته خلال الفترة الماضية ويتضمن عشر أغنيات. وتتعاون مليكه في الألبوم مع عدد كبير من كبار الملحنين والموزعين الموسيقيين بينما تولى الشاعر الكبير هانى عبد الكريم كتابة أغنيات الألبوم بالكامل.

من الملحنين تتعاون مع كل من مدين ومدين، محمد رحيم ؛ وليد سعد ؛ ياسر نور ؛ أحمد بركات ؛ غريب ؛ خالد تهامى ؛ كما تتعاون مع الموسيقار الكبير حلمى بكر فى إحدى أغنيات الألبوم.. ومن الموزعين تعاونت مع كل من أحمد عادل ؛ طارق عبد الجابر ؛ وسام عبد المنعم ؛ يحيى يوسف ؛ إيهاب عبد السلام ؛ أكرم عادل ؛ عمرو عبد الفتاح ؛ مينو و أحمد عبد السلام.

ومن المقرر أن تصدر أغنيات الألبوم تباعا من خلال الصفحات الرسمية لمليكة على موقع اليوتيوب ومواقع التواصل الإجتماعى؛ حيث قررت طرح أغنية جديدة من الألبوم كل عشرة أيام بسبب حرصها على التواجد مع الجمهور طوال الوقت.

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