شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة رياض تشارك فى "الفتوة" مع ياسر جلال رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة عايدة رياض، إلى أسرة مسلسل "الفتوة" ، الذى يلعب بطولته النجم ياسر جلال، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، حيث وقعت عايدة رسمياً لتجسد أحد الأدوار الهامة فى أحداث المسلسل الذى يكتبه السيناريست هانى سرحان، ويخرجه حسين المنباوى، ومن المقرر أن تبدأ عايدة فى تصوير أولى مشاهدها خلال الأيام المقبلة، تحديداً عقب انتهاء إجازات أعياد الكريسماس.

وكان فريق العمل بقيادة المخرج حسين المنباوى قد بدأ تصوير المسلسل الأسبوع الماضى، داخل الديكور الأساسى الذى تم بناوءه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المقرر أن يستمر التصوير فى الديكور لمدة اسبوع كامل، وبعدها يبدأ مخرج العمل فى التصوير بديكورات أخرى.

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عايدة رياض شاركت مؤخرا فى مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته بجانب ياسر جلال ، كل من رياض الخولي، مي عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ 100 عام بحى الجمالية.

يذكر أن النجم ياسر جلال قدم خلال موسم رمضان الماضى، مسلسل "لمس أكتاف" مع شركة سينرجى، وهو من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، وحنان مطاوع، وإيمان العاصى، وكرم جابر، وكارولين خليل، وسمر مرسى، ومحمد عز، وعمرو صحصاح، وخالد كمال، وشريف دسوقى، وآخرون.