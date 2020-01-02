شكرا لقرائتكم خبر عن "بنات ثانوى" يكسر سوء حظ هدى المفتى فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الفنانة الشابة هدى المفتى طرح فيلمها الجديد "بنات ثانوى" يوم 7 يناير المقبل فى دور العرض السينمائية والذي تسجل به أولى تجاربها فى السينما، رغم أنها صورت فيلمين قبله ولكنهما يعرضان بعده، وهما "رأس السنة"، و"ديدو"، لتكسر هدى بالفيلم سوء الحظ الذى لازمها فى 2019 بعد مشاركتها فى أكثر من مسلسل خلال الأعوام القليلة الماضية وأصبحت من الوجوه الشابة المطلوبة فى الأعمال الفنية.

"بنات ثانوى" يشارك في بطولته جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهنا، مايان السيد، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول قصة 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة بمدرسة حكومية وحياة كل بنت في هذه المرحلة وداخل المدرسة.



هدى المفتى

وبدأت هدى المفتى تصوير دورها فى فيلم "رأس السنة" فى شهر سبتمبر عام 2018، وكان مقرر أن يعرض الفيلم فى موسم الكريسماس ولكن تم تأجيله، وبعد ذلك حددت الشركة أكثر من موعد لطرح الفيلم ولكنه يؤجل مرة أخرى، والعمل يشارك فى بطولته اياد نصار، انجى المقدم، شيرين رضا، بسمة، أحمد مالك، جيهان خليل، على قاسم وتأليف محمد حفظى وإخراج محمد صقر.

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أما فيلم "ديدو" فانتهت هدى المفتى من تصويره أيضاً قبل 3 أسابيع وكان مقرر أن يعرض فى شهر يناير ولكن تم تأجيله لعدم الانتهاء من عمليات الجرافيك والتى تحتاج وقت أطول والفيلم بطولة كريم فهمى، وحمدى الميرغني، ومحمد ثروت، وبيومى فؤاد، وضيوف الشرف أحمد فهمي، هشام ماجد، وشيكو، وتأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح

وفى سياق آخر تستأنف هدى تصوير مشاهدها الأخيرة فى مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل امام والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل حيث تجسد فيه دور ابنته، ويشارك فى العمل داليا البحيرى ودلال عبد العزيز، حمدى الميرغنى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى امام