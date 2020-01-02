محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
دافع تميم يونس عن نفسه بعد الاتهامات، التي وجهت له بعداء السيدات في أغنيته الجديدة "سالمونيلا".
وقال تميم في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، إنه لم يقصد الإساءة للسيدات وكان غرضه من الأغنية السخرية من الرجل "الأوفر"، الذي يغضب بشدة ويعمل "أفلام" بعد أن تتركه الفتاة.
وكان المطرب تميم يونس، قد نشر أغنيته الجديدة "سالمونيلا"، عبر حسابه بموقع فيسبوك، وقناته على "يوتيوب".
الأغنية جاءت بالتزامن مع العام الجديد 2020، وظهر "تميم" في الأغنية يرقص وسط عدد كبير من الراقصين، كما شارك المطرب محمود العسيلي في الغناء.
تميم يونس، اشتهر بعد تقديم أغنية "إنتي أي كلام"، التي لاقت نجاحا كبيرا، على الرغم من أنه لم يقدم فيها سوى جملة واحدة وهي "إنتي أي كلام".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| تميم يونس يرد على اتهامه بالإساءة للفتيات في "سالمونيلا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.