وفاة غيرت حياته وعلاقته بمحمد فوزي وحكاية أغنية "بلالم".. حكايات حسن عبدالفتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

55 سنة .. هي عمر الفنان الكوميدي حسن عبد الفتاح، واحد من الوجوه المميزة في السينما والدراما في الثلاثين عاما الأخيرة.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات وتصريحات من الفنان الكبير.

- ولد حسن عبد الفتاح في 1 يناير 1965.

- في أثناء دراسته كان يشارك في الحفلات المدرسية بالغناء، ثم بدأ ينظمها بعد ذلك، وحتى بعد تخرجه.

- قال إن بدايته الحقيقية وشهرته كانت بأفلام (اللي بالي بالك، بوشكاش، كتكوت) مع (محمد سعد) بالإضافة إلي (رمضان مبروك أبوالعلمين حمودة وأمير البحار) مع (محمد هنيدي)، بجانب أفلام أخرى مثل (اضحَك الصورة تطلع حلوة) و(حسن ومرقص).

- حكي للفنانة إسعاد يونس، في برنامج "صاحبة السعادة"، أنه كان عضوًا في جمعية (أصدقاء محمد فوزي) وكان عضوًا اساسيًا فى كل المرات التي استضاف الراديو أو التليفزيون أفراد الجمعية في ذكرى الموسيقار الراحل (محمد فوزي).

أغنية تملي في قلبي بصوت حسن عبدالفتاح

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-عمل بشركة مصر للألبان والأغذية، وكان ذو حضور قوى فى حفلات ورحلات الشركة لمدة 17 سنة، وقدم مسرحية "جمهورية فرحات" وشارك بدور القهوجي، وحقق نجاحا كبيرا، ولكن كرهه للروتين الحكومي جعله يستقيل منها.

- قال إن الفنان محمد صبحي، نشر إعلانا يطلب وجود جديدة لبطولة مسرحية "بالعربي الفصيح"، وتقدم 1300 طالب، لكن صبحي اختار 60 شخصا بينهم هو والفنانة منى زكي ومصطفى شعبان.

- حكى أن المخرج علي إدريس طلبه بعد نجاح اللي بالي بالك في فيلم "التجربة الدنماركية"، وكان الدور عبارة عن جملة واحدة "الإقبال النهاردة على المكتبة تاريخي يا فندم"، فرفض حسن عبد الفتاح، لكن حين أخبروه أن الأستاذ عادل إمام هو الذي رشحه، وافق على الدور.

- قال إنه يحب مشاهده مع محمد سعد في كل أفلامه لما فيها من كوميديا، ومشاهده مع محمد رجب لأنه يحبه على المستوى الشخصي.

- كشف كواليس مشاركته في مسرحية الزعيم، قائلا: "توفي الفنان الراحل (فؤاد فرغلي) الذي كان يجسد دور (وزير التموين) في مسرحية (الزعيم) مع الفنان (عادل إمام) وتم الاتصال بي ليحل محله. وذهب في نفس اليوم إلي الإسكندرية وجسد الدور وكانت تلك هي المرة الأولي التي يقف فيها أمام (عادل إمام).

- كان مرشحاً لدور (رمزي) الذي قام به الفنان (سامح حسين) في المسلسل الكوميدي (راجل و6 ستات) لكنه اعتذر عن تقديم الدور، نظراً لانشغاله بالعمل في مسرحية في قطر.

- قال إن أغنية "بلالم بلالم"، التي غناها مع الفنان محمد سعد في فيلم "كتكوت"، لم تكن مكتوبة في السيناريو، وكان المؤلف كتب أغنية صعيدية بدلا منها، ولكن محمد سعد في المشهد قال "بلالم بلالم"، وارتجلا الأغنية في أثناء التصوير.

لقاء مع حسن عبد الفتاح

