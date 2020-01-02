هنا الزاهد بصحبة النجمات ومي عمر بإطلالة أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بعدد من نجمات الفن يرتدين ملابس سوداء، وهن روبي، ياسمين رئيس، كندة علوش.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة أنيقة.

أمل بوشوشة

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة زوجها.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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وعد البحري

نشرت الفنانة السورية وعد البحري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أثناء تواجدها لإحياء حفل بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أسود جذاب.

مي الغيطي

نشرت الفنانة مي الغيطي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها بإطلالة طبيعية دون مكياج.

كندة حنا

نشرت الفنانة السورية كندة حنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة جذابة.

نسرين أمين

نشرت الفنانة نسرين أمين، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بصحبة الفنانة شيماء سيف.

محمد جمعة

نشر الفنان محمد جمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها.