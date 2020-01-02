أول رد من نصر محروس على دعوة إسعاد يونس للصلح مع بهاء سلطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

رد المخرج والمنتج نصر محروس، على دعوة الفنانة إسعاد يونس للصلح بينه وبين المطرب بهاء سلطان.

وكتب نصر محروس: "نداء مدام إسعاد يونس ليّا في برنامج صاحبة السعادة، فوق راسي واعتز بيه جدا، لأنها فعلاً أختي، ولأن بهاء سلطان حقيقي غالي على قلبي، وهو أخويا اللي بحبه".

وتابع: "وعلشان كده أول ما سمعت رديت عليها بمكالمة هاتفية، واتفقنا إننا هنتقابل قريب، وإن شاء الله يحصل كل خير ونوصل لحل، على راسي من فوق يا صاحبة السعادة".

واستضافت الإعلامية إسعاد يونس، الفنان بهاء سلطان، في احتفالية رأس السنة ببرنامجها "صاحبة السعادة"، وذلك بعد فترة من غيابه عن الجمهور.

ووجهت "إسعاد"، رسالة للمنتج الغنائي نصر محروس، على خلفية أزمتهما: "نصر محروس إنت عارف أنا بحبك قد إيه.. إنت حبيبى وأخويا، وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسى نفك الاشتباك.. خلاص كبرنا، واللى جاي مش قد اللى راح.. برجوك نقعد سوا وأبوس على دماغك.. إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سطان".

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وتابعت: " صوت بهاء ناقص فى السوق.. إحنا محتاجينه.. أنت ياما قدمت أصوات جميلة.. من إسعاد لنصر محروس ممكن نروق الأحوال وننسى القضايا.. وتدونى بوسة إنتم الاثنين.. وحياة السنة الجديدة تقبل دعوتى".

وأضافت: " وحياة السنة الجديدة حرام الصوت ده يقعد في البيت".

ونشب خلافًا بين نصر محروس و بهاء سلطان منذ سنوات على خلفية خلل فى بعض بنود التعاقد، أدى الأمر إلى إقامة دعاوى قضائية وهو ما تسبب في منع سلطان من الغناء والغياب عن جمهوره.