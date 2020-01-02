"احنا الأهلاوية.. ويارب مروان يروح الزمالك".. نجوم الفن يتفاعلون مع فوز الأهلي على المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تفاعل عدد من نجوم الفن عبر حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا مع فوز النادي الأهلي على فريق مصر المقاصة بهدفين دون رد في المباراة، التي جمعت بينهما ضمن منافسات الاسبوع الـ11 من الدوري الممتاز.

وإليكم تعليقات الفنانين على المباراة في التقرير التالي:

كريم العدل

كتب المخرج كريم العدل، عبر حسابه على"تويتر" قائلا: "والله العظيم مروان محسن ده ابتلاء!! يا رب يروح الزمالك".

وعلق في تدوينة أخرى: "يا جماعة أصله واخد كل مستحقاته يا جماعة.. معلول".

ندى بسيوني

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كتبت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "مبروك الأهلي.. أيوه هو كدة احنا الإهلاوية".

نبيل الحلفاوي

كتب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على"تويتر"، قائلا: "فايلر عنده إصابات في الجناحين.. فحاول تثبيت الشيخ في اليمين وجرب معلول في الشمال.. وحب إنه يستفيد بالمرة من هاني وفتحي معًا.. يحسب له أنه تراجع سريعًا لما رأى الاهتزاز ولم يصر على مجازفته.. وهذا ما توقعناه فأعاد الكل لمراكزهم في الشوط الثاني".

وتابع: "الشوط الثاني أحسن طبعا.. حارس المقاصة تألق.. بس لسه.. مروان كان أخطر من كده".

وعن حركة معلول في تسديدة ضربات الجزاء، قال: "المهم إنه ما بيقفش قبل الشوطة، لأن ده ممنوع.. هو بس بيحجل على اليمين قبل ما يشوط بشماله.. مش عارف حد عمل الحجلة دي قبل كده.. ولا دي اختراع معلولي".

أحرز هدفي الأهلي: "علي معلول الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 74، ثم ضاعف محمد مجدي أفشة النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 80".