الجمهور مهاجمون نصر محروس: لا لاحتكار بهاء سلطان.. والمنتج يرد

سادت حالة من الغضب العارم بين جمهور ومحبي الفنان بهاء سلطان ضد المنتج نصر محروس لأنه السبب في منعه من الغناء,

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج تحت مسمى"لا لاحتكار بهاء سلطان" ليكون دعم له وتسليط الضوء على أزمة ابتعاده عن الساحة الفنية.

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وأكد الفنان بهاء سلطان عن أزمته خلال استضافته مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة أنه لا يتمكن من إنتاج أي ألبوم بسبب خلافه مع شركة الإنتاج الخاصة بنصر محروس والعقد الذي بينهم، وهنا وجهت يونس نداء لمحروس تطالبه بحل الأزمة بينهم وقالت:"احنا كبرنا فك الاشتباك أبوس على دماغك محتاجين في السوق صوت جميل زي بهاء".

وعقب الحلقة استمر سلطان متصدرا محركات البحث المختلفة وانهالت التعليقات الثائرة على نصر محروس الذي هدر عمر فنان ذو حنجرة ذهبية وموهبة نادرة ومن بين التعليقات:" مش عارف الواحد يقول ايه لنصر محروس عشان حرمنا اننا نسمع الصوت ده تاني.. لا لاحتكار بهاء سلطان".

ليرد نصر محروس على ندائها ويكتب على صفحته الخاصة

بتويتر:"نداء مدام إسعاد يونس ليّه في برنامج صاحبة السعادة فوق راسي واعتز بيه جداً لأنها فعلاً أختي ولأن بهاء سلطان حقيقي غالي على قلبي وهو أخويا اللي بحبه. وعلشان كده أول ما سمعت رديت عليها بمكالمة هاتفية..واتفقنا إننا هنتقابل قريب.. وإن شاء الله يحصل كل خير ونوصل لحل. نصر محروس".

فيما عبر الكثيرون من النشطاء عن استيائهم من ظهور أصوات عديمة الموهبة وتنتشر في حين يدفن صوت وموهبة بحجم بهاء سلطان حيث قال أحدهم:" الواحد ممكن يقضي السنة كلها يكتب على الهاشتاج ده وعلي بهاء سلطان والظلم اللي واقع عليه عشان بس صعبان علينا فنان زي ده يحصل معاه كده وفي نفس الوقت شايفين ناس تانية بيتلمعوا وبيفرضوا اصواتهم علينا وهما لو قارناهم بصوت بهاء سلطان هيطلعوا ولا حاجة".

وانتقد البعض الفنانين بسبب سلبيتهم وعدم تحركهم لحل تلك الأزمة وغيابهم:" عندي سؤال هما فنانين

مصر واصحاباللي بيسهروا معاه في الحفلات والمناسبات مش قادرين يتجمعوا ويحلوا موضوع بهاء سلطان معاه ولا عشان بهاء سلطان معندوش شلة هتنسوه وتتفرجوا علي ظلم واقع عليه؟ اقفوا جنبه حرام عمره اللي بيتسرق وهو مدفون كده".

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فيما أقترح أخر أن الجمهور يمكن أن يكون طوق نجاة له عن طريق مساعدته بدلًا من أهل الوسط الفني الذين لم يظهروا أي تعاون:" كل واحد بيحب يسمعه يدفع ولو ١٠ جنيه ويدفع الشرط الجزائي أو الناس تقاطع كل ما يخص نصر محروس".

وأعرب البعض عن سعادتهم من الهاشتاج الذي اعتبره الجمهور "صحوة" الحق فنان من العيار الثقيل يملك خامة صوت وحنجرة قوية ونادرة:"أنا سعيد جدا بالصحوة دي ولو مجرد دوشة إليكترونية ممكن ترجع الراجل ده يغني تاني، أياً كان مين السبب فهو شخص أناني مضيع علينا متعة عظيمة ، أتمنى الهاشتاج ده يهز الوسط الفني و يوصلهم شعبية وقيمة بهاء عند الناس"، " نصر محروس .. حسبي الله ونعم الوكيل فيك".

وقال أخر:"ده اعظم هاشتاج بالنسبالي..بهاء سلطان حصل علي الاكثر بحثا علي جوجل سنة 2011 بهاء سلطان حقق مبيعات قياسية بالبوم 3 دقائق ووزع من الالبوم 5 مليون نسخة في وقت قياسي..هو افضل موهبة فنية بشهادة ناس كتير مطربين ونقاد وشعراء وملحنين ليه نصر محروس حارمنا من كل ده".