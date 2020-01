شاهد.. أوزوريس يزيح الستار عن ألبومه الجديد في 2020

كشف أوزوريس باند، عن ألبومه الجديد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ومن المقرر طرح الألبوم قريبًا.

ونشر أوزوريس أيضًا أفيش الألبوم، والذي يحمل أسم Meanders A Soul، بالإضافة إلى أغاني الألبوم، والمقرر أن يضم 9 أغاني وهم:

Seasons of Flooding Chaos، Of Hate Passion and Eternity، Forgotten Stones of Time، Faceless Men، Self Destructive Nature، Our Essence، Tears

of Isis، Night Sky، Endless Sands.

يذكر أن أوزوريس طرح سابقًا ألبوم بعنوان storms from the east، ويضم الألبوم على 6 أغاني من بينهم: In the Forest of My Heart، Shrine of Illusions، Final Cosmic Judgement، Kadar، Ancient Land.