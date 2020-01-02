تهنئة أحمد حلمي لتامر حسني على فيلم الفلوس

هنأ الممثل أحمد حلمي الفنان تامر حسني بمناسبة عرض فيلمه الجديد الفلوس عبر نشره البوستر الرسمي للفيلم على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام، علق حلمي قائلًا " مبروك يا تيمو الفيلم ومن نجاح لنجاح أن شاء الله ".

رد تامر حسني على تعليق أحمد حلمي قائلًا " حبيبي يابو الأحلام يا عسل مبسوط جدًا أنه عجبك تسلم يابو الرجولة ". تفاعل عدد كبير من الجمهور مع تهنئة حلمي فلقد حصل المنشور على قرابة

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الثمانية وعشرون ألف إعجاب وعدد كبير من التعليقات من بينهم بعض التعليقات التي تطالب حلمي بفيلم جديد.

الجدير بالذكر إن أحمد حلمي قدم فيلمه الأخير " خيال مآتة " والذي تعاون فيه مجددًا مع منة شلبي وخالد الصاوي، كما تعاون مع الكاتب عبد الرحيم كمال كمؤلف للعمل ومع المخرج خالد مرعي.