فيديو.. كامل إيهاب يطرح أغنية جديدة بعنوان "وارد"

طرح الفنان الشاب كامل إيهاب، أغنية جديدة له بعنوان "وارد"، عبر قناته الشخصية علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بالتزامن مع احتفالات العام الجديد ٢٠٢٠. وتعد أغنية "وارد" هي الأولى بالنسبة للمطرب الشاب، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبد الهادي، مكساج وماستر محمود علاء. كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبد الهادي، مكساج وماستر محمود علاء. ويستعد كامل إيهاب لطرح عدد من الأغاني خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد أغنية "وارد"، والتي يدخل من خلالها عالم الموسيقي متمنيا تحقيق النجاح. "وارد"، والتي يدخل من خلالها عالم الموسيقي متمنيا تحقيق النجاح. وأعرب إيهاب عن سعادته البالغة بطرح الأغنية وسط حفاوة من قبل جمهور السوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي ، مشيرا إلي أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح المزيد، التي سيتم طرحها بشكل جديد و مختلف للجمهور.

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