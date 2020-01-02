صور.. عاصي الحلاني يتألق في حفل غنائي ضخم بالقاهرة

نشر النجم عاصي الحلاني صور حفل ليلة رأس السنة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهر من خلال الصور متألقًا وسط حشد كبير من محبيه وجمهوره. محبيه وجمهوره. Advertisements وأعرب الحلاني عن شدة سعادته بهذا الحفل الغنائي الضخم، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة القاهرة. يذكر أن النجم عاصي الحلاني طرح سابقًا كليب بعنوان شو بخاف عليكي، وهو من إخراج ماجد الحلاني، والأغنية من كلمات حسن عباس، وألحان باسم يحيى، وتوزيع، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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