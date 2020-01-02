صور .. زيزي عادل بالزي الفرعوني نفرتيتي

اختارت موسوعة جينيس الفنانة زيزي عادل لإحياء حفلها في المتحف المصري الكبير وقام المهندس المعماري هشام الصادق برسم الملك توت عنخ امون باستخدام ٧٢٦٠ كوب قهوه ودخلت التجربه موسوعه جينيس واستحوذت على اهتمام جميع وكالات الانباء العالميه.

وبمشاركة غادة شلبى نائبة وزير السياحة و الآثار لشؤون السياحة، والدكتور مصطفي وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، و الدكتور الطيب

عباس مدير المتخف المصرى الكبير للشئون الأثرية،والدكتورة ميرهان رجب مساعد المشرف العام على مشروع و الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية الترميم ونقل الآثار وطلال عمر المدير الإقليمي للشرق الأوسط و شمال أفريقيا لموسوعة جينيس الرقمية و القائمين علي موسسة جينيس الرقمية في الشرق الأوسط.