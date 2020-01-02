اختارت موسوعة جينيس الفنانة زيزي عادل لإحياء حفلها في المتحف المصري الكبير وقام المهندس المعماري هشام الصادق برسم الملك توت عنخ امون باستخدام ٧٢٦٠ كوب قهوه ودخلت التجربه موسوعه جينيس واستحوذت على اهتمام جميع وكالات الانباء العالميه.
وبمشاركة غادة شلبى نائبة وزير السياحة و الآثار لشؤون السياحة، والدكتور مصطفي وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، و الدكتور الطيبعباس مدير المتخف المصرى الكبير للشئون الأثرية،والدكتورة ميرهان رجب مساعد المشرف العام على مشروع و الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية الترميم ونقل الآثار وطلال عمر المدير الإقليمي للشرق الأوسط و شمال أفريقيا لموسوعة جينيس الرقمية و القائمين علي موسسة جينيس الرقمية في الشرق الأوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر صور .. زيزي عادل بالزي الفرعوني نفرتيتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.