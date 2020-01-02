صور .. حماقي يحي أضخم سهرات رأس السنة بحضور النجوم والمشاهير

استحق حفل الميجا ستار محمد حماقي ليلة رأس السنة ٢٠٢٠ لقب الاضخم والأكثر اقبالا من نجوم الفن والرياضة والمشاهير وذلك داخل فندق دوسيت بالقاهرة الجديدة.

افتتح حماقي الحفل بأغنية "نفسي ابقي جنبه" وسط عاصفة من التصفيق من هتافات الإعجاب بعدها حرص على تهنئة الجمهور بالعام الجديد ثم واصل فقرته بعدد من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها " أجمل يوم" ،"يزلزل" ،"قدام الناس" ،" جري

ايه واهلي أحلي حاجة فيكي" ،"ليه بيلموني" ،"من قلبي بغني" ،"من البداية" ، "قادرين نعلمها" وواحدة واحدة" و"عمره ما يغيب" التي .. بالإضافة إلى "ام الدنيا" .

تخلل الحفل كلمة ترحيب من حماقي باصدقائه من ضيوف الحفل من نجوم الفن والرياضة منهم نادر حمدي ،الملحن تامر علي ،الفنان محمد علي رزق وحرمه ، الكابتن حسنى

عبدربه وحرمه والكابتن شادى محمد والكابتن على جبر والكابتن احمدالشناوى والفنانه رانيا الملاح ويوسف شعراوى والفنانه ندي بهجت وزوجها والفنانه نورقدرى وزوجها والفنانه اسراء صابونى وكلوديا حنا والاعلامى تامر بشير والفنانه دانا الباز والاعلاميه جيسى العاصى الفنان كريم مامون وذلك بفندق دوسيت .

وحضر حماقي بصحبة مدير اعماله حمدي بدر وحرص علي إهداء جمهور الحفل اغنيته الجديدة بعنوان " عارف بحبك ليه" التي اطلقها عبر قناته الخاص علي يوتيوب تزامنا مع احتفالات ليلة رأس السنة ٢٠٢٠ وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان تامر علي، وتوزيع تميم.

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