فيديو.. ياسر عبدالوهاب يطرح كليب شنو هالجمال البيها

طرح الفنان ياسر عبد الوهاب أحدث كليباته بعنوان شنو هالجمال البيها، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب شنو هالجمال البيها من إخراج يزن الرفيعي، والأغنية من كلمات سيف الفارس، وألحان عامر رأفت، وتوزيع نور تيم. كلمات سيف الفارس، وألحان عامر رأفت، وتوزيع نور تيم. Advertisements يذكر أن الفنان ياسر عبد الوهاب طرح مؤخرًا كليب بعنوان أم فور، وهو من إخراج عبد الله زكي، والأغنية من كلمات رامي العبودي، وألحان ياسر عبد الوهاب، وتوزيع أمجد يعقوب، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه عبر مواقع السوشيال ميديا.

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