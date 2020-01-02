نفى المستشار عاصم قنديل ما تناولته بعض المواقع الإخبارية حول دوره في إجراءات إستئناف ضد الحكم الصادر علي الراقصة ايكاترينا اندريفا وشهرتها "جوهرة" بالحبس والذي اصدرته محكمة جنح قسم الجيزة الجزئية.
وأشار قنديل في بيان له الى ان جلسة الحكم الصادر بالحبس وإجراءاتالاستئناف ليس له علاقه بها وان من قام بإجراءات الاستئناف ضد حكم حبس "جوهرة" هم ثمانية من المحامين الزملاء بناء علي توكيل قضائي لهم صادر من مكتب توثيق السيدة زينب بتاريخ ٢٠ أكتوبر الماضي لهؤلاء المحامين الزملاء الثمانية والذين قاموا بالطعن علي الحكم بالاستئناف برقم ١٦٧٨ بتاريخ ٢٦ أكتوبر.
وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا"، والشهيرة بـ"جوهرة" على حكم حبسها سنة مع الشغل شكلا، وفي الموضوع تأييد الحكم الصادر ضدها، في اتهامها ب التحريض على الفسق والفجور .
كانت هذه تفاصيل خبر عاصم قنديل ينفي علاقته بإجراءات الاستئناف وجلسة الحكم بحبس "جوهرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.