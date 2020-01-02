عاصم قنديل ينفي علاقته بإجراءات الاستئناف وجلسة الحكم بحبس "جوهرة"

نفى المستشار عاصم قنديل ما تناولته بعض المواقع الإخبارية حول دوره في إجراءات إستئناف ضد الحكم الصادر علي الراقصة ايكاترينا اندريفا وشهرتها "جوهرة" بالحبس والذي اصدرته محكمة جنح قسم الجيزة الجزئية.

وأشار قنديل في بيان له الى ان جلسة الحكم الصادر بالحبس وإجراءات

الاستئناف ليس له علاقه بها وان من قام بإجراءات الاستئناف ضد حكم حبس "جوهرة" هم ثمانية من المحامين الزملاء بناء علي توكيل قضائي لهم صادر من مكتب توثيق السيدة زينب بتاريخ ٢٠ أكتوبر الماضي لهؤلاء المحامين الزملاء الثمانية والذين قاموا بالطعن علي الحكم بالاستئناف برقم ١٦٧٨ بتاريخ ٢٦ أكتوبر.

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا"، والشهيرة بـ"جوهرة" على حكم حبسها سنة مع الشغل شكلا، وفي الموضوع تأييد الحكم الصادر ضدها، في اتهامها ب التحريض على الفسق والفجور .