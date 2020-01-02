ميرنا وليد - بيروت - عبر الفنان المصري ​تامر حسني​ عن سعادته بنجاح حفل ليلة رأس السنة الذي أحياه أمس بالإمارات مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وعن أمنياته في العام الجديد، قال حسني في حديثه لجريدة "الوطن" المصرية، إنَّه يتمنى أن يصنع فيلماً يحصل من خلاله على جائزة الأوسكار في يوم من الأيام، مضيفا أنَّه "يحلم والأحلام أشياء طبيعية لكل شخص".

ويعرض للفنان تامر حسني في الوقت الحالي فيلم "الفلوس"، إضافة إلى تصويره فيلماً آخر بعنوان "مش أنا" ويشاركه في البطولة الممثلان حلا شيحة وماجد الكدواني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذه أمنيات تامر حسني في العام الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.