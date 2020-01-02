ميرنا وليد - بيروت - لم يكن هذا العام عادياً في مصر من حيث حفلات ليلة رأس السنة، وذلك بعد إقبال الجمهور المصري واللبناني والعربي وبكثافة لإستقبال العام الجديد مع الفنان اللبناني ​رامي عياش​.

وقد نُفذت بطاقات الحفل قبل يومين من موعده، ليتخطى عدد الحضور أكثر من 2500 شخصاً في حفل صُنّف الأضخم في القاهرة، ما تسبب بزحمة خانقة وتأخير في بدء الحفل.

الفنان رامي عياش أطرب الحضور فرحاً ورقصاً حتى ساعات الصباح الأولى من العام 2020، وتمنى للدول العربية، وللبنان بشكل خاص، السلام والأمان.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- إقبال كبير على حفل رامي عياش ليلة رأس السنة في القاهرة وهذا ما تمناه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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