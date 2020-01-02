هنا الزاهد لـ أحمد فهمي :"عام سعيد يا قردي"

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ صورة جديدة لها مع زوجها الممثل ​أحمد فهمي​، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت الزاهد على الصورة :"عام سعيد يا قردي .. شكلك كفتة باللبن".

وكان أثار الممثل المصري أحمد فهمي جدلا كبيرا بين الجمهور اثر نشره صورة جديدة له ظهر فيها يرتدي "بيجاما" ويرفع أحد طرفيها، وعلقت زوجته الممثلة المصرية هنا الزاهد قائلة :"أنا أفضل مصورة على الإطلاق". ما يعني انها هي من قامت بتصويره هذه الصورة.

على صعيد آخر سيباشر فهمي هذا الشهر تصوير مسلسل "تيمون وبومبة" مع أكرم حسني في ثاني تعاون بينهما وهو من إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020.

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