تراند اليوم : حسن حمدي: أحب العمل فى صمت.. وهذا سبب بُعدى عن الإعلام؟

قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إنه لا يحب الظهور فى الإعلام منذ سنوات طويلة، ومنذ أن كان رئيسا للنادي الأهلى أو لاعبا مؤكدًا أنه يقوم بعمل رياضي وتربوى، والأطفال تحظى به.

وأوضح الكابتن حسن حمدي، أن لا يحب الظهور فى القنوات الفضائية لانه ليس ممثلا، بل هو رجل رياضي، يلتزم بالتمارين و المبادئ.

وأكد الكابتن حسن حمدي، أنه كان يحب العمل فى صمت، وأوضح أنه يحب ذلك.

قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إنه قضى حياته فى النادى الأهلى ومؤسسة الأهرام، موضًحا أنه يشتاق للأهرام والأهلي.

وأضاف الكابتن حسن حمدي، خلال حواره ببرنامج ” على مسئوليتي” المذاع على قناة «صدي البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن النادى الأهلى و مؤسسة الأهرام مؤسستان عملاقتان كل فى مجاله.