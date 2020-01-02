تراند اليوم : إليسا عن حبها لمصر: مبحسش بنجوميتي إلا فيها

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا، خلال حوارها مع الإعلامية بوسي شلبي في برنامج أحلى النجوم، عن سعادتها بتواجدها في مصر بهدف إحيائها لحفلتين.

وقالت إليسا :” أنا وين ما بكون بمصر بكون مبسوطة بالإسكندرية ، القاهرة والمنصورة وأنا بحس بنجوميتي الحقيقية في مصر”.

وأضافت :” حب المصريين لي شيء فريد، لأن الشعب المصري من الصعب تقبل مطرب غير مصري، ولذلك أراه واحد من أهم أسباب نجاحي لأنني أتقن اللهجة المصرية جيدا لذلك اعتبروني منهم”.

وأكدت إليسا، على حرصها بالتواجد الدائم في مصر في حفلات يكون توقيتها مناسب، لافتة إلى أنها تشعر بالسعادة في أرض الكنانة والدفيء.

وأشارت إليسا إلى أن ألبومها الجديد يضم ١٢ أغنية مصرية و ٤ أغنيات باللهجة اللبنانية ومن المقرر طرحه في عيد الفطر.