تراند اليوم : تدريبات فروسية قاسية لعمرو يوسف من أجل سيف الله-تفاصيل

خضع الفنان عمرو يوسف لتدريبات شاقة على الفروسية لتقديم مسلسله الجديد “سيف الله”.

المسلسل مأخوذ عن عبقرية خالد للكاتب الكبير عباس محمود العقاد، يكتب السيناريو والحوار له الكاتب إسلام حافظ ويخرجه رؤوف عبد العزيز، من إنتاج “سينرجي” للمنتج تامر مرسي.

وجاء تصوير المشاهد الأولى للعمل، في صحراء وادي دجلة، ليثبت مدى تركيز طاقم العمل في إثبات جديتهم لإخراج عمل مميز ينتمي للدراما التليفزيونية الدينية، خاصة مع فرض مخرج العمل سياجا من السرية على العمل للتركيز على التفاصيل الصغيرة منها قبل الكبيرة، وجاء التصوير تكليلا للتحضيرات المستمرة منذ 6 أشهر متتالية.

وقرّر الفنان القدير يوسف شعبان العودة في قراره اعتزال التمثيل نهائيا والذي أعلنه منذ فترة بعدما أجبره الدور الذي عرض عليه المخرج في مسلسل “سيف الله”، للعودة إلى الساحة من جديد.