أحمد السقا يقتحم منزل أحد متابعيه في الرابعة فجر.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــرد: روى الفنان المصري، أحمد السقا، قصة اقتحامه منزل أحد متابعيه على موقع “إنستجرام” في الساعة الرابعة فجراً.

وخرج السقا بتصريحات على قناة “سي بي سي” المصرية، تحدث فيها عن تصرفه مع أحد متابعيه على “إنستجرام”، وكان دائم توجيه السباب والشتائم له.

وقال الفنان المصري: “لا أتهاون أبدا مع أي شخص يتجاوز في حق أهل بيتي”. وتابع بقوله “أحد المتابعين لي عبر إنستجرام، كان يوجه لي الشتائم يوميا لمدة 5 أشهر”.

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وأوضح بقوله “تمكنت من الوصول إلى عنوانه، وقررت الذهاب إلى منزله في الرابعة فجرا”. واستطرد “بمجرد فتح الشاب باب منزله وشاهدني أمامه سقط مغشيا عليه”.

وأشار أحمد السقا إلى أنه علم بعد ذلك أن والد هذا الشاب، يعمل وكيلا في وزارة التربية والتعليم، فتحدثت مع والده وأخبرته أنه عليه أن يهتم بتربية ابنه.

وأتم السقا قائلا “زوجتي وأهل بيتي خط أحمر، والسوشيال ميديا بها مساوئ كثيرا أبعدتنا عن الأصول والتقاليد”.