متابعة بتجــــــــرد: توجّه فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الى جمهوره العربي، متمنياً سنة خير وبركة للجميع.
وقال: ”كل عام وأنتم بالف خير، راجياً من الله أن يعمّ الأمن والأمان على جميع بلادنا العربية واعادة الأستقرار والسلام الى كل بلد عربي يعاني من الحروب“.
وتابع: ”اللهم لم شمل الأمة العربية من اجل مستقبل افضل وزاهر في عالمنا العربي للأجيال القادمة! كل سنة وانتم بالف خير بإذن الله“.
تجدر الإشارة إلى أن عاصي طرح مؤخرًا أغنية جديدة يحاكي فيها “الوطن” وهي من ألحانه، كلمات الشاعر الراحل عمر الفرّا وتوزيع طونيسابا، أما الكليب فتولى إخراجه عادل سرحان.
على صعيد آخر، ينشغل عاصي الحلاني في الفترة الراهنة بالعمل على ألبومه الغنائي الجديد والمقرر طرحه في الأسواق خلال العام الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر عاصي الحلاني في أمنية العام الجديد: “اللهم اجعله بركة على الأمة العربية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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