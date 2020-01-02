أسماء المنور وبداية سنة جديدة كلها حب – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: استقبلت النجمة المغربية أسماء المنور العام 2020، بجلسة تصوير جديدة شاركت الجمهور ببعض الصور منها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وتظهر “المنور” في الصور بإطلالة كلاسيكية أنيقة جداً، فتتألق فستان من اللون الأسود مميّز بتصميمه وتحيط بها الورود الحمراء من كل الإتجاهات.

أسماء المنور أشارت في تعليقها على الصور إلى أن بداية سنة 2020 كلها حبّ فكتبت: “بداية سنة كلها حب بزاااااف ديال الحب”. ونالت صور أسماء المنور استحسان الجمهور، فحصدت عشرات آلاف “الإعجابات” والتعليقات التي أثنى من خلالها متابعوها على رقيها الدّائم.

تجدر الإشارة إلى أن أسماء المنور طرحت في عام 2019 المنصرم ألبوماً غنائياً جديداً يحمل اسم “أوساط النجوم” ويضمّ 15 أغنية وهي، “كل يوم”، “الحب نعمة”، “أوساط النجوم”، “الظروف”، “أزهم عليه”، “أخطيت”، “صنم”، “تبسم”، “ششش”، “أفا والله”، “سين وجيم”، “حرقة الظنا”، “فكر أكثر” و”يا محترم”.