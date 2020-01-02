لأوّل مرّة.. فارس كرم في السعودية!

متابعة بتجــــــــــرد: يحيي النجم اللبناني فارس كرم أوّل حفل جماهيري له في المملكة العربية، وذلك ضمن فعاليات “موسم الرياض” بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير الجاري.

ومن المقرر أن يقدّم فارس كرم على مسرح “أبو بكر سالم” باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات وصولاً إلى أحدثها أغاني ألبوم “44:36” الذي طرحه في صيف عام 2018.

فارس كرم أعرب عن سعادته بلقاء الجمهور ومحبّيه في السعودية من خلال منشور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشر صورة بوستر الحفل وأرفقه بتعليق جاء فيه: “لأول مرّة بالسعودية الحبيبة…”.

على صعيد آخر، يواصل فارس كرم العمل على مجموعة من الأغاني الجديدة التي سيصدرها قريبًا، على أن يكشف عن تفاصيلها في وقت لاحق.