مايا دياب تتألق وتُبهر الجمهور في حفل رأس السنة في مصر

متابعة بتجـــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب ليلة رأس السنة في حفل غنائي كبير في منتجع Dusit Thani في القاهرة.

مايا دياب قدّمت خلال الحفل الذي حمل شعار كامل العدد باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وصولاً إلى أحدثها “يابا يابا” و”ربع ساعة”، فأشعل الأجواء رقصاً وغناءً وسط تفاعل كبير من الساهرين.

وتألقت مايا دياب في الحفل بفستان من اللون الأحمر مميّز بتصميمه، فبدت كعادتها بغاية الجمال والأناقة وسرقت الأنظار نحوها.

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وشاركت مايا الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور خاصة من السهرة وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “ليلة رأس السنة في القاهرة”.

تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب خاضت مؤخرًا تجربتها المسرحية الأولى في المملكة العربية السعودية، بمسرحية تحمل اسم “لوكاندة الأوباش” مع النجمين حسن الرداد وماجد المصري. المسرحية من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.