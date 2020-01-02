داليا البحيري: أرفض الاعتراف بلقب ملكة جمال

أعربت الفنانة المصرية داليا البحيري رفضها لقب ملكة جمال بشكل عام، معتبرة أن هذا اللقب يعني أن هذه الفتاة هي الأجمل، وهو ما اعتبرته غير صحيح لأن الجمال أمر نسبي، لافتة إلى أنها تفضل لقب "ميس" قبل اسم الدولة لأنها الأكثر دقة.

وأكدت "البحيري" التي سبق وحصلت على لقب "ملكة جمال مصر"، خلال استضافتها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة "cbc"، أن مقاييس الجمال تختلف من ثقافة لأخرى، وأنها لم تكن الأجمل عندما تم اختيارها "ميس إيجبت"، ولكن هناك مقاييس عديدة مثل الجاذبية والثقافة وأمور أخرى تمنح للفتاة هذا اللقب.

وحول مدى اهتمامها بالمشاركة في لجان تحكيم مسابقات ملكات الجمال، قالت البحيري إنها ترفض المشاركة في العديد منها بسبب كثرتها وعدم وجود معايير واضحة، مؤكدة أنها تشارك فقط في مسابقات التمثيل الخارجي لـ"ميس وورلد" أو "يونيفرسال".

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وتحدثت البحيري أيضا عن الدرس القاسي الذي اختبرها الله به، عندما فقدت ابنتها الأولى "خديجة" ووالد ابنتها "قسمت"، ‏معتبرة أن قضاء الله هو الأفضل دائما، حيث أدركت أن بقاء ابنتها على قيد الحياة كان سيؤلمها لأن الأخيرة لم تكن تعيش حياة طبيعية.

وأكدت البحيرى أن الله سبحانه وتعالى عوضها بصغيرتها "قسمت"، التي تشعر بسعادة بالغة في وجودها معها وتشعر بالقلق عليها دائما.



