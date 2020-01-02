وفاة آصف جلالي نجم الكوميديا في أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن صابر مهمند المتحدث باسم وزارة الإعلام والثقافة الأفغانية، أن الممثل آصف جلالي، نجم الكوميديا في أفغانستان، توفي، الأربعاء، متأثراً بإصابته بأمراض في القلب، في مستشفى بكابول.



وكان لخبر وفاة جلالي وقع المفاجأة على الكثيرين في مختلف أنحاء أفغانستان، إذ نعاه معجبوه على وسائل التواصل الاجتماعي، كما نعاه سعد محسني، الذي يترأس مجموعة "موبي" المالكة لمحطة "طلوع نيوز" المحلية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وشارك جلالي في العديد من العروض الكوميدية التي بثتها محطات إذاعة وتلفزيون أفغانية محلية، من بينها "شابكاند" (اضحك في المساء) و"دام با دام" (لحظة بلحظة).

وقال المخرج السينمائي لطيف أحمدي، الذي كان زميلا لجلالي من قبل، إن الفنان الراحل بدأ مسيرته الفنية قبل نحو 13 عاماً في مجال الإعلانات.