شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "ملطشة القلوب".. مصطفى شوقى يشعل أجواء رأس السنة بـ3 حفلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المطرب مصطفي شوقي بليلة رأس السنة مع جمهوره بثلاث حفلات دفعة واحدة، وذلك فى أكبر 3 فنادق بالقاهرة، وأشعل "شوقى" الحفلات بأغنيته الشهيرة "ملطشة القلوب"، بجانب "وحشتونى" التي تفاعل معها الجمهور، كما قام بغناء العديد من أغانيه القديمة بالإضافة إلى مجموعة من أغاني الزمن الجميل التي يعشقها الجمهور بصوته، وطلبها منه.

وحقق المطرب الشاب مصطفى شوقي نجاحا كبيرا بأغنيته الأولى "ملطشة القلوب" هذا العام، والتي طرحت خلال الفترة الماضية، ولاقت رواجا كبيرا بين الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كما طرح بعدها أغنية "وحشتوني"، وهي من ألحانه وكلمات نصر محروس.

يذكر أن أغنية "ملطشة القلوب"، حققت أكثر من 12 مليون مشاهدة الى الان، وهي من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور، وتعد أول أغاني ألبوم “فري ميكس 5″، والتي يعود بها المنتج نصر محروس، بعد 14 عامًا لطرح سلسلة ألبومات شهيرة، والتي شهدت ظهور نخبة من نجوم الأغنية، ومنهم تامر حسني، وشيرين، وخالد عجاج، وبهاء سلطان، وغيرهم.