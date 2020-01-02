شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة: عبد الحليم حافظ كان يلازمنى أثناء دراستى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النجم اللبناني راغب علامة خلال برنامج اسعاد يونس صاحبة السعادة علي شاشة dmc، أن الفنان عبد الحليم حافظ كان يلازمه اثناء الدراسة حيث كان يشغل الراديو علي صوت عبد الحليم حافظ وهو يذاكر، وان العندليب جعله يشعر أن حلم الغناء ليس ببعيد وأنه قدم بعد ذلك في برنامج ستوديو الفن وربنا وفقه.

من جانب آخر، استطاع المطرب اللبنانى راغب علامة وزوجته جيهان، خطف أنظار عدد كبير جداً من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث غنى راغب علامة إحدى أغنياته القديمة "يا ريت فيي خبيها"، في فيديو وتبادلت معه زوجته الغناء على رقصات موسيقى رومنسية مما أدى إلى لفت الثنائي أنظار الحاضرين وهو ما دفع زوجة الفنان اللبنانى إلى الشعور بالخجل.

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وكان الفنان اللبنانى راغب علامة، أحيا حفلًا غنائيًا فى القاهرة، بمناسبة احتفالات الكريسماس، وهو الحفل الذى لاقى حضورًا كبيرًا من عشاق المطرب اللبنانى، واللذين كان بينهم الفنانة بشرى، ولم يقتصر حضور بشرى على المشاركة فى الحفل فقط، بل رددت كلمات أغانى راغب علامة ورقصت عليها، وفى مقطع فيديو نشرته بشرى عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت وهى ترقص على ألحان أغنية "اللى باعنا" للنجم راغب علامة، الذى غناها خلال الحفل.

واحتفل الفنان اللبنانى الكبير راغب علامة، بعيد الميلاد المجيد، مع أفراد أسرته، ونشر فيديو مميز له ولأسرته، وهم يعدون زينة الكريسماس، ويزينون شجرة الكريسماس، أمس الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019، وهو عيد ميلاد السيد المسيح وفقا للكنيسة الغربية، الذى تحتفل به فى ديسمبر من كل عام، حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمى بإنستجرام، وعلق: "عيد ميلاد مجيد وإجازات سعيدة منى ومن عائلتى"، وعيد الميلاد يُعتبر ثانى أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح ، ويحتفل به ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر، إلا أن بعض الكنائس الشرقية تحتفل به ليلة 6 يناير ونهار 7 يناير.