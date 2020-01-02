شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من نصر محروس على نداء إسعاد يونس بحل أزمة بهاء سلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبي المنتج نصر محروس نداء الفنانة إسعاد يونس والتي ناشدته من خلال برنامج صاحبة السعادة بحل أزمته مع بهاء سلطان، ونشر محروس عبر مواقع التواصل خبر من موقع الخليج 365 الذي نقل نداءها لقرائه وقال محروس "نداء مدام إسعاد يونس ليّه في برنامج صاحبة السعادة فوق راسي واعتز بيه جداً لأنها فعلاً أختي ولأن بهاء سلطان حقيقي غالي على قلبي وهو أخويا اللي بحبه...وعلشان كده أول ما سمعت رديت عليها بمكالمة هاتفية واتفقنا اننا هنتقابل قريب وان شاء الله يحصل كل خير ونوصل لحل على راسي من فوق يا صاحبة السعادة".

وكانت إسعاد يونس وجهت رسالة إنسانية للمنتج الغنائى نصر محروس، من خلال حلقة رأس السنة ببرنامجها "صاحبة السعادة" ، حيث استضافت خلال الحلقة النجم بهاء سطان، وقالت إسعاد موجهة كلامها وندائها لنصر محروس: "نصر محروس إنت عارف أنا بحبك قد إيه.. إنت حبيبى وأخويا، وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسى نفك الاشتباك.. خلاص كبرنا، واللى جالى مش قد اللى راح.. برجوك نقعد سوا وأبوس على دماغك.. إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سطان.. صوت بهاء ناقص فى السوق.. إحنا محتاجينه.. أنت ياما قدمت أصوات جميلة.. من إسعاد لنصر محروس ممكن نروق الأحوال وننسى القضايا.. وتدونى بوسة إنتم الاثنين.. وحياة السنة الجديدة تقبل دعوتى".

بهاء سطان قدم خلال الحلقة العديد من الأغانى مع فرقته الموسيقية، منها "مايردش، ياللى بايع، 3 دقايق، وغيرها من الأغانى، كما قدم تواشيح بعنوان "فكم لله من لطف خفى"، والذى لاقى صدى واسع بعد انتهاء الحلقة، وظل رواد مواقع التواصل الاجتماعى يتداولن الفيديو من روعة أداء وصوت بهاء سلطان، حيث طالبوه فى التعليقات بعدم الغياب عن الساحة الغنائية.

ويستعد المطرب بهاء سلطان لتسجيل أغنية سينجل جديدة من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على موقع يوتيوب، وهى من كلمات أحمد الشناوى، وألحان وتوزيع رامى المصرى.

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وطرح "سلطان" آخر ألبوماته الغنائية، عام 2014، بعنوان "بدعى يا رب"، وابتعد عن الساحة الفنية، وكانت آخر مشاركاته الفنية تتر مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى، وسبق وغنى تتر مسلسل "فوق السحاب" للنجم هانى سلامة عام 2018

وكان قد دب خلاف بين المنتج نصر محروس والنجم بهاء سلطان منذ سنوات على خلفية خلل فى بعض بنود التعاقد منذ فترة طويلة، أدى الأمر إلى إقامة دعاوى قضائية ولم تحل تلك القضية حتى الآن.