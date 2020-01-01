نانسي عجرم تشعل حفل رأس السنة بأبوظبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفل رأس السنة على ممشى الواجهة البحري بجزيرة المارية بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات.

الفنانة اللبنانية صدعت للمسرح على نغمات أغنيتها الشهيرة “بدنا نولع الجو”، ثم قدمت عدد كبير من أشهر أغانيها القديمة والحديثة، منها “أخاصمك آه” و”آه ونص” و”يا طبطب” و”أنت إيه”، و”ماشي حدي”، وغيرها.

وتألقت نانسي خلال الحفل بفستان فضي اللون طويل مكشوف عند منطقة الظهر، وتركت شعرها منسدلا على كتفها، وتزينت بمكياج هادئ.

الفنانة اللبنانية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “بتمنالكن سنة كلها حب”.

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وكانت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم قد هنأت محبيها ومتابعيها مؤخرا بالكريسماس، واختارت أن ترفق تهنئتها بصورة طريفة، ظهرت فيها إلى جانب رجل يتقمص شخصية «بابا نويل».

اللافت أن نانسي ظهرت في الصورة بطلّة عفوية بعيدة عن النجومية، حيث تخلت تماماً عن الماكياج، وبدت بـ«لوك» بسيط، واكتفت بابتسامة قوية أبرزت جمال ملامحها الطبيعي، معلقة عليها: «ميلاد مجيد»، حيث تفاعل فانز ومتابعو الفنانة مع الصورة بتعليقات هنأوا فيها نانسي بالكريسماس، متمنيين لها ميلاد مجيد وعام جديد ملئ بالنجاح والتوفيق.

ومن ناحية أخرى، تواصل نانسي عجرم التجهيز لألبومها الجديد، كما تستعد لطرح أغنية منفردة جديدة، انتهت من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.

يُذكر أن نانسي عجرم رُزقت فبراير الماضي بطفلتها «ليا» من زوجها طبيب الأسنان فادي هاشم، وهي الابنة الثالثة للزوجين، حيث انجبت نانسي ابنتهما الأولى «ميلا» يوم 16 مايو 2009، والثانية «إيلا» يوم 23 أبريل 2011.