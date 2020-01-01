حكيم وأمينة ومنة عطية يشعلون حفل رأس السنة على النيل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

شارك نجوم الأغنية الشعبية حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى في إحياء واحدة من سهرات رأس السنة التي حملت لافتة كامل العدد، وذلك داخل فندق الكونراد علي كورنيش نيل القاهرة.

حكيم قدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه منها: “الحق عليه، هبوسه، عملنا اللي علينا”، كما قدم أغاني من ألبوم “الرجل الصح”، الذي طرحه مؤخرا وضم عشر أغنيات منها “سيبونا في حالنا”، وقلبي يا ناس، والموضة السنة دي”، وغيرها.

كما أشعلت أمينة فقرتها الغنائية بباقة كبيرة من أشهر أغانيها، والتي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.

كما شارك في إحياء الحفل الراقصة دينا، وهو من إنتاج محمود حنفي وإشراف نورا حنفي، وامتد الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

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وشارك حكيم جمهوره بمجموعة صور من الحفل، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وعلق قائلا: “كنت مبسوط وأنا معاكم في أول يوم فى السنة الجديدة.. سنة جديدة كلها فرحة على أحلى جمهور واستنوا أول أغنية فى السنة الجديدة “اه بحبه” #حكيم”.

وكان الفنان المصري حكيم قد أطلق في شهر نوفمبر الماضي فيديو كليب جديد، يحمل اسم “سيبونا في حالنا”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية “سيبونا في حالنا” من غناء حكيم، ومن تأليف عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي : مركزين في حياتنا أكتر مننا.. مستكترين علينا نعمة ربنا.. عينهم ما مابتسيبناش.. ولا لسانهم رحمنا.. معرفش ليه.. ليه كارهين راحتنا وفرحنا.. سيبونا في حالنا.. سيبونا في حالنا.. عينكم جابت أجلنا.