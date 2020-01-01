رامي صبري ومحمود الليثي وأحمد شيبة وأمينة يشعلون حفل رأس السنة في الزمالك.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري رامي صبري حفل ليلة رأس السنة داخل فندق ماريوت الزمالك، بمشاركة نجوم الأغنية الشعبية محمود الليثي، وأحمد شيبة، وأمينة، وسمر الحسيني، بالإضافة الي فقرة الراقصة صوفينار.

وقد تميز الحفل بالألوان الغنائية المميزة ما بين الرومانسي والشعبي والاستعراضي، وامتد حتي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي وهو من إنتاج محمود حنفي وإشراف ابنته نورا حنفي.

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وأشعل رامى صبري الحفل بعدد كبير من أغانيه التى تفاعل معها الجمهور، ومنها: :بقابل ناس، وعجبى عليك يازمان، الراجل”، وغيرها، كما قدم الليثي وشيبة وأمينة وسمر الحسيني عدد كبير من أجمل أغانيهم، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وكان الفنان المصري رامى صبري قد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان “فارق معاك” وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع “يوتيوب”، ويضم الألبوم 12 أغنية، وهى كالتالى: “بتاع بنات”، و”أنا بابا”، و”حاول تنسانى”، و”قولت اللى عندى”، و”هو فى كده”، و”بقابل ناس”، و”أنا بعترفلك”، و”صعبان عليا”، و”وعجبى عليك يا زمان”، و”حكاية حبنا”، و”بتهتمى”، و”فارق معاك”.

وطرح رامي صبري فيديو كليب من ألبومه الجديد لأغنية “وبقابل الناس”، وهي من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجوري.