هاني شاكر يحيي حفل رأس السنة على ضفاف النيل.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيا الفنان المصري هاني شاكر حفل رأس السنة، وذلك داخل إحدى الفنادق الكبرى على ضفاف النيل.
الفنان المصري قدم خلال الحفل عدد كبير من أغانيه الرومانسية والطربية، منها “أنا قلبي ليك” و”علّي الضحكاية”، و”نسيانك صعب أكيد” و”هشكي لمين يا عين”.
كما قدم أغاني “يا ريتني”، و”لسة بتسألي”، و”متهدديش”، و”طاير يا هوى” و”بلدي”، و”مسا النور والهنا”، بالإضافة إلى “جانا الهوا” و”سواح” للعندليب، وغيرها من الأغاني.
وكانت قناة MBC قد أعلنت مؤخرا عن أسماء لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس سينيور” The Voice Senior، والمقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة.
اللجنة مكونة من الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والفنان اللبناني ملحم زين، والفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنانة اللبنانية نجوى كرم.
البرنامج منبثق عن “The Voice”، إذ يبحث عن المواهب الغنائية بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الـ60 عامًا.
ومن المقرر أن يبدأ تصوير الحلقة الأولى من البرنامج في ١٢ يناير 2020 وهذا البرنامج مؤلف من أربع حلقات فقط يبدأ عرضه بعد انتهاء The Voice kids وينتهي قبل بدء شهر رمضان.
يذكر أن البرنامج المنتظر يتألّف من أربع حلقات فقط، ستصوّر جميعها في استوديوهات MBCوسيعرض على قناتي MBC وLBCI قبل حلول شهر رمضان المقبل.
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