عاصي الحلاني يتألق في حفل رأس السنة بالقاهرة.. ونجله الوليد يشاركه الغناء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني حفل رأس السنة بأحد فنادق القاهرة الكبرى المطلة على نهر النيل.

الفنان اللبناني بدأ الحفل بغناء أغنية “اضحكي”، ثم قدم مجموعة أغنيات من أهم وأشهر أغنياته من بينها: “بحبك وبغار” و”جن جنوني”، و”ملكة الحب”، و”الوطن”، و”شو بخاف”، و”يمكن”، و”قومي ارقصيلي بعد”، وغيرها من الأغاني.

عاصي الحلاني قدم خلال الحفل نجله الوليد، والذي شاركه الغناء بأغنية “مالي صبر”، وسط تفاعل كبير من جمهور الحفل.

الفنان اللبناني اختتم الحفل بأغنية “الطيور”، وقد استمر الحفل لمدة ساعة ونصف.

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وكان الفنان اللبناني عاصي الحلاني قد خضوع منذ ما يقرب من شهر لجراحة لنزع المسامير والشرائح التي كان قد وضعها في ديه ورقبته بعد الحادث الذي تعرض له في مزرعة الخيول الخاصة به بعد سقوطه أرضًا وسقوط جواده فوقه.

ونشرالإعلامي اللبناني جمال فياض صورة للفنان عاصي الحلاني من داخل المستشفى، وكشف من خلالها عن خضوع الحلاني للجراحة، والذي تزامن مع الاحتفال بعيد ميلاده.

ومن جانبه أكد عاصي الحلاني على كلام فياض، بقوله: “صحيح الخبر حظي أن أكون يوم مولدي في المسشفى لإجراء عملية جراحية لنزع الأسياخ المعدنية من يدي وكتفي”.

وتابع: “أشكر كل المحبين الطيبين على جميع رسائل المعايدة ولكم في قلبي كل الحب والإحترام.. أتمنى أن أكون دائماً على قدر محبتكم راجياً من الله أن يديم السعادة عليكم وعلى أهلكم وفي بيوتكم”.