مايا دياب ومحمد حماقي يشعلان حفل رأس السنة بالتجمع الخامس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أشعلت الفنانة اللبنانية مايا دياب والفنان المصري محمد حماقي حفل ليلة رأس السنة، بإحدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

مايا دياب تألقت بفستان أحمر شديد الأناقة، وقدمت خلال الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغنياتها، والتي تفاعل معها الجمهور بشدة، كما قدمت أغنية “حرمت أحبك” للفنانة الراحلة وردة الجزائرية، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وأشعل حماقي الحفل بعدد كبير من أغانيه الجديدة والقديمة منها: “أحلى حاجة فيكى”، “نفسى ابقى جنبه”، “م البداية”، و”يا ستار”، و”راسمك في خيالي”، و”كل يوم من ده”، و”واحدة واحدة”، “أجمل يوم”، “يزلزل”، “قدام الناس”، “جرى أيه”، “ليه بيلموني”، “من قلبي بغني”، “عمره ما يغيب” وغيرها.

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وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن والرياضة منهم حسنى عبدربه وزوجته، وشادى محمد، وعلى جبر، وأحمد الشناوى، ودونجا، والفنانة دانا الباز، والإعلامية جيسى العاصى، والفنان نادر حمدي.

كما حضرالفنان محمد على رزق وزوجته، والفنانة رانيا ملاح، وكلوديا، والإعلامي تامر بشير، والفنانة ندى بهجت وزوجها، والفنانة نور قدرى وزوجها، والإعلامي ممدوح موسى، والفنان كريم مأمون، وغيرهم.

يذكر أن مجموعة قنوات MBC ستبدأ في عرض الحلقة الأولى من برنامج The Voice Kids، لاكتشاف الأطفال الموهوبين في مجال الغناء بداية من يوم السبت المقبل، والذي يشارك الفنان محمد حماقي في لجنة تحكيمه.

ونشر النجوم أول صور من كواليس البرنامج قبل عرض الحلقة الأولى منه عبر صفحاتهم على موقع “إنستجرام” وينطلق البرنامج تحت عنوان حلقات تجارب الأداء والتي تكون ممتدة لأكثر من حلقة ويظهر فيها النجوم بنفس الإطلالة، ويتم فيها اختيار المتسابقين.