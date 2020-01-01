محمود الليثي وأحمد شيبة يتألقان في ليلة الطرب الشعبي بهلنان لاند مارك.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا كل من المطربين الشعبيين محمود الليثي وأحمد شيبة حفل ليلة رأس السنة داخل فندق هلنان لاند مارك، وهو أحد الفنادق الكبرى بمنطقة القاهرة الجديدة بحضور “كامل العدد”.

وأشعل الليثي الحفل بعدد من الأغاني التي يحبها الجمهوره، والتي تفاعلوا معها بشكل كبير، ومنها “عم يا صياد”، و”حط ايده يا”، “شيكولاته” و”بونبوناية” “اطاوع” و”هتجوز تانى” و”هاقطعك” و”الست لما”

كما أشعل الفنان أحمد شيبة فقرته الغنائية بباقة كبيرة من أجمل أغانيه، منها “آه لو لعبت يازهر”، بالإضافة إلى أغانى “يعلم ربنا”، وأغنية 100 وش، وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

والحفل من إنتاج محمود حنفي وتحت إشراف ابنته نورا حنفي، وشارك في أحياء فقراته الراقصة انستازيا والمطربتين شروق ونعوم.

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وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع الليثي وشيبة وانستازيا، وسط حالة من البهجة سادت أجواء المكان.

يذكر أن الفنان محمود الليثى قد حصد نصيب الأسد من حفلات رأس السنة بتعاقده على إحياء 4 حفلات دفعة واحدة، حيث تنقل بين فنادق الزمالك والقاهرة الجديدة.

ومن ناحية أخرى، يخوض الفنان أحمد شيبة تجربة التمثيل لأول مرة فى مشواره حيث يشارك فى بطولة مسلسل “ولاد إمبابة” مع كل من شمس، ومراد فكرى، ومحمود فارس، وإسماعيل فرغلى، وعبد الله مشرف، ومحمد فاروق.

كما يشارك في المسلسل نجوم المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وهو من تأليف أيمن بكري، وإخراج حاتم صلاح الدين.