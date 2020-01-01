نيكول سابا تشعل رأس السنة بإطلالة ملكية بحفل كامل العدد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

تألقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا بإطلالة ملكية، خلال إحيائها لأضخم سهرات رأس السنة، التي حملت لافتة كامل العدد قبيل الحفل بأسبوع، وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة.

الفنانة اللبنانية حضرت بصحبة مدير أعمالها وائل المصري، وبمجرد صعودها على خشبة المسرح مرددة لأغنية “حفضل أحلم”، ضجت القاعة بهتافات الإعجاب، بعدها حرصت نيكول علي تحية الجمهور وتمنت لهم عام جديد مليئ بالسعادة وعلي كل الأمة العربية.

وتعتبر نيكول سابا، واحدة من أكثر الفنانات اللبنانيات التي تهتم بأناقتها، حيث خطف اللوك “الملكي” الذي ظهرت به في أولى دقائق عام ٢٠٢٠ أنظار الجميع ، حيث تألقت بفستان طويل لامع مزين بلشراشيب الذهبية، وهو من بيت أزياء Boutique designed couture العالمي.

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وعلي جانب آخر، أشعلت نيكول سابا ليلة رأس السنة بالعديد من أغانيها الشهيرة، منها: “براحتي “، التوتو ني”، “قررت “، بالإضافة إلى “ياواد يا تقيل”، و”سهر الليالي”، و”بنت السلطان” للمطرب الشعبي أحمد عدوية، وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات المعجبين علي مدى ساعة ونصف الساعة .

وكانت الفنانة اللبنانية نيكول سابا قد احتفلت مؤخرا بالذكرى الثامنة لعيد زواجها من النجم يوسف الخال، ونشرت مقطع فيديو من الكليب الذي كان قد اطلقه الزوجان لأغنية بعنوان «أنت وهج العشق»، ويحمل لقطات حقيقية من كواليس حفل زفافهما.

نيكول كتبت معلقة على الفيديو: «أنت وهج العشق يا حبي الوحيد.. صارو 8 سنين.. أنا وأنت للأبد»، حيث تلقى النجمان تهاني محبيهما، متمنيين لهما الحب والسعادة الدائمة.