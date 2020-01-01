وائل جسار ورامي صبري ومحمود الليثي يشعلون رأس السنة بحفل كامل العدد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

شهد حفل رأس السنة، الذي أقيم داخل فندق انتر كونتننتال سيراميس علي كورنيش نيل القاهرة حالة من الطرب الرومانسي والشعبي.

فقد شارك في إحياء الحفل النجم اللبناني وائل جسار والمصري رامي صبري بالإضافة الي المطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة نجوان والراقصة صوفينار.

الحفل رفع لافتة كامل العدد، وهو من إنتاج محمود حنفي واشراف ابنته دكتوره نورا حنفي، التي تألقت بسواريه من تصميم مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري.

وقدم وائل جسار خلال الحفل عدد كبير من أجمل أغانيه، منها: “خلينى ذكرى، أوعدك، الحكاية، توعدينى ليه، رسالة حب مرمية، وغيرها من الأغانى التى تفاعل معها الجمهور .

Advertisements

وأشعل رامي صبري فقرته اغنائية بعدد كبير من أشهر أغانيه، منها: “أجمل ليالي عمري” و”الراجل” و”أهد الدنيا” و”تعالي” و”لو كان عليك” و”مش فارق” و”حبيبي الأولاني” و”مش أنا” وغيرها.

وقدم محمود الليثي عدد كبير من الأغاني، ومنها “عم يا صياد”، و”حط ايده يا”، “شيكولاته” و”بونبوناية” “اطاوع” و”هتجوز تانى” و”هاقطعك” و”الست لما”، وغيرها.

يذكر أن الفنان محمود الليثى قد حصد نصيب الأسد من حفلات رأس السنة بتعاقده على إحياء 4 حفلات دفعة واحدة، حيث تنقل بين فنادق الزمالك والقاهرة الجديدة.

وكان الفنان المصري رامى صبري قد طرح مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان “فارق معاك” وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع “يوتيوب”، ويضم الألبوم 12 أغنية، وهى كالتالى: “بتاع بنات”، و”أنا بابا”، و”حاول تنسانى”، و”قولت اللى عندى”، و”هو فى كده”، و”بقابل ناس”، و”أنا بعترفلك”، و”صعبان عليا”، و”وعجبى عليك يا زمان”، و”حكاية حبنا”، و”بتهتمى”، و”فارق معاك”.

وطرح رامي صبري فيديو كليب من ألبومه الجديد لأغنية “وبقابل الناس”، وهي من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجوري.