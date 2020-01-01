الموت يفجع مريم الخشت في أول أيام العام الجديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فجعت الفنانة المصرية الشابة مريم الخشت بوفاة مربيتها، وذلك في أول أيام العام الجديد 2020.

مريم نشرت صورة جمعتها بمربيتها في طفولتها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت قائلة: “الست دي ربتني. معايا من وانا عندي ٦ شهور. مافيش يوم في حياتي ماكانتش فيه. مافيش هم شلته ماشالتهوش معايا او بدالي. وشالته اكتر مني كمان”.

الفنانة الشابة أضافت: “النهاردة سابتنا بس والله ماهايعدي يوم الا وسيرتك موجودة.. الست دي كان اسمها عزيزة. وهي عزيزة جدا.. إدعولها”.

Advertisements

مريم تلقت الكثير من تعليقات التعازي والمواساة من متابعيها، على صفحتها الشخصية بموقع “انستجرام”.

ومريم الخشت فنانة مصرية دخلت عالم الدوبلاج الصوتي منذ أن كانت طفلة صغيرة، فجائت مشاركتها الأولى من خلال دور ويندي من فيلم “بيتر بان” لتتوالى بعدها أعمالها الأخرى مع شركة ديزني، حيث قامت بصوت كوليت من فيلم “خلطبيطة بالصلصة” ونيتا من فيلم “أخي الدب الدب ٢”.

شاركت مؤخرا في عدد من الأعمال الفنية، منها مسلسل “لا تطفئ الشمس”، ومسلسل “ليالي أوجيني”، ومسلسل “كلبش2”، ومسلسل “زي الشمس”، ومسلسل “الآنسة فرح”، والفيلم القصير “ماتعلاش عن الحاجب”.