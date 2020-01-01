جاستن بيبر يطرح سلسلة وثائقية لألبومه الجديد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يطلق نجم الغناء الكندي جاستن بيبر سلسلة وثائقية حول إنتاج ألبومه الجديد على موقع يوتيوب، وهي المنصة التي انطلق المغني منها في بدايته الموسيقية قبل أكثر من عقد، وأعلن موقع يوتيوب أن جاستن بيبر: سيزونز سوف تظهر لأول مرة في الـ27 من يناير الجارى.

ومن المقرر أن تتبع السلسلة المكونة من 10 حلقات نجم البوب أثناء تسجيله أول ألبوم جديد له منذ عام 2015، قبل إصدار أغنيته الأولى في عام 2009، حيث اكتسب بيبر شهرة من خلال نشر أدائه الغنائى على يوتيوب.

وذكرت صحيفة الرؤية أن بيبر قال عندما كنت أشرع في البدء، وفر لي يوتيوب منصة وجمهوراً، حيث أمكننى مشاركة الموسيقى والخبرات واللحظات مع المعجبين بى.

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المطرب العالمي قال إنه لشعور رائع أن أتشارك مع يوتيوب في هذه السلسلة الوثائقية الأصلية، أريد أن يكون جمهوري جزءاً من هذه الرحلة.

ومن المقرر أن يصدر بيبر، البالغ من العمر 25 عاماً، أغنية جديدة بعنوان «يامي» الجمعة المقبلة، وكان آخر ألبوم له هو «الهدف» الذي ضم أغاني «سوري، لوف يور سلف، وات دو يو مين؟، ووير آر يو ناو.

وكان النجم الكندي قد أثار فضول محبيه و معجبيه، حيث كشف النجم الشهير البالغ من العمر ( 25 عام)، عن عدة تواريخ مهمة، والتي بالتأكيد ستحمل عدة مفاجآت ، فقد نشر جاستن بيبر علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي الشهير ” تويتر ” و التي تضم أكثر من 107.5 مليون شخص عدة تواريخ دون أن يوضح بيبر الحدث الذي سيجري به ، حيث كتب جاستين : ” ظهر 31 ديسمبر ... 3 يناير ... ظهر 4 يناير ... # 2020 ” .

من جهة اخري كشف النجم العالمي، مؤخرا عن أنه بصدد إطلاق أغنيته السينجل الجديدة و التي ستحمل اسم “Yummy” وتحدد لها موعد لإطلاقها في 3 يناير 2020، وهى واحدة من أغنيات ألبومه الجديد المقرر إطلاقه العام المقبل، وأعلن جاستين بيبر أنه سيقوم بعمل جولة غنائية ضخمة في أمريكا الشمالية وذلك في مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر 2020