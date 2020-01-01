محمد رمضان يطرح كليب «رايحين نسهر».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق النجم والممثل المصري محمد رمضان، أحدث أغانيه المصورة على طريقة الفيديو كليب، والتي تحمل عنوان “رايحين نسهر” على موقع “يوتيوب”، وذلك بعد انتهائه من تصويرها مع المخرج محمد سامى الأسبوع الماضى.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت ترويج رمضان للكليب من خلال حساباته على السوشيال ميديا سواء بنشر صور من الكواليس أو مقطع من الأغنية، وبمجرد طرح الأغنية اقتربت من ربع مليون مشاهدة فى ساعة فقط.

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كليب “رايحين نسهر” هو أحدث كليبات محمد رمضان بعد تحقيق أغانيه السابقة نجاحات كبيرة وأرقام مشاهدات ضخمة على موقع يوتيوب وتقول كلمات الأغنية: “صاحبي كلمني وقالى انزلي، قالى رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس، قولتله بلاش انا مش بشرب، طلب عصير، منا مش بشرب، مطلعش عصير انا كدا هشرب، شايف عصافير ودماغي بتعمل بم بم بم”.

وعلى جانب أخر، أحيا النجم محمد رمضان حفل غنائى فى المغرب، يوم الأحد 29 ديسمبر احتفالاً بالعام الجديد كما يجتمع مع المطرب المغربى سعد المجرد لإحياء حفل غنائى فى مركز دبى التجارى العالمى بالإمارات، ضمن فعاليات مهرجان دبى للتسوق، وذلك يوم الجمعة الموافق 10 من شهر يناير المقبل، وذلك بعد تقديمهما سوياً “أغنية “انساى” واقترابها من 200 مليون مشاهدة على يوتيوب.